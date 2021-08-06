DHA

AKUT Kaş- Kalkan ekibi, Kaş ilçesine bağlı Kızılçukur mevkiindeki Çoban Evleri yakınındaki dağlık alanda Ö.S ve A.S. adlı çiftin mahsur kaldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre, mahsur kalanların kendilerinde koronavirüs belirtileri olduğunu, bundan şüphelendiklerini söylemeleri üzerine, 5 kişilik kurtarma ekibi, özel elbise ve maskeler takarak olay yerine ulaştı.

Ekip, iki kişiyi önce sedyelerle güvenli alana taşıdı. Hava ve bölge koşullarının uygun olmaması nedeniyle iki kişinin ambulans helikopterle bölgeden alınmasına karar verildi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen Sahil Güvenlik hava ambulansına alınan çift, Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çiftin yapılan testinin pozitif çıktığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

AKUT Kaş- Kalkan ekip lideri Bircan Tolunay, yaylada mahsur kalan çifte kara yolu ile ulaştıklarını belirterek, "Ancak arazi ve hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle, önce iki kişiyi güvenli bölgeye indirdik. Daha sonra helikopterle Kaş Devlet Hastanesi'ne ulaştırdık. Böylece iki vatandaşımızın tedavi altına alınmasını sağladık. Bir operasyonu başarı ile tamamladık. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.