Korona vaka sayısı 27 Mayıs Perşembe günü Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan listeye göre 9 binin altına düştü. Bugün ki vaka sayıları yani 28 Mayıs korona vaka sayısı tablosu ise akşam saatlerinde açıklanacak. Merak edip araştıranlar için 27 Mayıs korona vaka sayısı tablosunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

KORONA VAKA SAYISI 27 MAYIS

27 Mayıs koronavirüs tablosunun açıklandı. En güncel koronavirüs tablosuna göre; ağır hasta sayısı 1504 oldu, 13 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 70 bin 815'e yükseldi. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Toplam test sayısı 53 milyon 38 bin 651'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 212 bin 123, vefat sayısı 46 bin 787 oldu.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, 26 Mayıs saat 23.30 itibarıyla 28 milyon 398 bin 414'e oldu.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 255 bin 486, ikinci doz aşı sayısı 12 milyon 142 bin 928 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Salgının başladığı günden bu yana 661 milyar liralık bir kaynakla milletimizin her kesiminin, her bir ferdinin yanında olduğumuzu gösterdik." dedi.

Daha sonra, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle çevrim içi toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden katılarak konuşma yapan Erdoğan, "Salgına karşı en etkili yöntem olan aşı konusunda 29 milyon doza yaklaştık. Özellikle haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.