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Korona vaka sayısı tablosu korkuttu! Uzman isimden korona vaka sayısı uyarısı

Korona vaka sayısının geçtiğimiz hafta yayınlanan son tabloya göre bir önceki haftalara nazaran artışa geçtiği anlaşıldı. Öte yandan uzmanlardan vaka sayılarıyla birlikte ölüm sayılarında da artış olduğu yönünde uyarı geldi. Peki, 11 Ağustos korona verileri açıklandı mı? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

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  • Korona vaka sayısı tablosu korkuttu | Uzman isimden korona vaka sayısı uyarısı! 11 Ağustos korona vaka sayısı açıklandı mı?

    Korona vaka sayısı 11 Ağustos Perşembe günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere yaklaşık iki ay önce binin altına inen vaka sayılarının 200 binin üzerine çıkmasıyla birlikte gözler vaka sayılarına çevrildi. Peki, korona vaka sayısı kaç? İşte güncel korona vaka sayısı...
  • Korona vaka sayısı tablosu korkuttu | Uzman isimden korona vaka sayısı uyarısı! 11 Ağustos korona vaka sayısı açıklandı mı?

    11 AĞUSTOS KORONA VAKA SAYISI

    11 Ağustos korona vaka sayısı henüz açıklanmadı. Veriler haftalık olarak açıklanıyor. Dolayısıyla 11 Ağustos verilerinin de yer aldığı haftalık veriler önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

     
  • Korona vaka sayısı tablosu korkuttu | Uzman isimden korona vaka sayısı uyarısı! 11 Ağustos korona vaka sayısı açıklandı mı?

    Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

    Buna göre, 25 Temmuz-1 Ağustos'ta 406 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 337 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 387 bin 653 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 365 bin 424 olarak açıklanmıştı. 

    Önceki hafta 157 olarak açıklanan vefat sayısı 2 kattan fazla artış gösterdi.  

     

     
  • Korona vaka sayısı tablosu korkuttu | Uzman isimden korona vaka sayısı uyarısı! 11 Ağustos korona vaka sayısı açıklandı mı?

    Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 295 bin 817'ye yükselirken, 99 bin 678 kişi hayatını kaybetti.

    BİLİM KURULU ÜYESİNDEN UYARI

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü, ölüm sayılarının giderek artmasının beklenen bir durum olduğunu kaydederek “Vaka sayılarında nispeten iyiye gidiş olduğunu söyleyebilirim. Ama maalesef ölüm sayıları giderek artıyor bu da beklenen bir durum” dedi.

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