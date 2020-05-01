Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Dün, Kızılay’dan ‘çok acil’ koduyla bir duyuru geldi. Yurt genelinde kan stoklarının kritik seviyenin altına düştüğü uyarısında bulunan Kızılay, Covid-19 pandemisi ve Ramazan ayı nedeniyle düşen kan bağışları nedeniyle stokların eridiğini belirtip acil kan bağışı çağrısında bulundu. Gerçi bu çağrıyı koronavirüs salgınının ilk günlerinde görüştüğüm Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da yapmıştı o zaman. Henüz Mart ayı bitmemişti. O röportajda ilk kez plazma tedavisinin başlayacağını açıklayan Kınık, koronavirüs salgını yüzünden eriyen kan stoklarına da dikkat çekmişti. Aradan geçen bir ayda kan stokları iyiden iyiye eridi ve kritik seviyenin altına düştüğü uyarısı geldi. Peki nedir bu kritik seviye? Yani korona öncesinde günde ne kadar bağış oluyordu, şimdi ne kadar? Geçen yıl Ramazan ayında ne kadar kan bağışı oluyordu? Bu yıl ne kadar? Bu soruları Kızılay’a sordum.

Aldığım bilgilere göre;

GEÇEN RAMAZAN’A GÖRE 7 KAT AZALDI

· Kızılay, geçen yıl yaklaşık 3 milyon ünite kan bağışı almış.



· Ortalamalara bakacak olursak Kızılay, her gün yaklaşık 300 sabit ve mobil ekibiyle kan bağışı topluyor ve günlük yaklaşık 9 bin ünite kan bağışı alınıyor, 1500’e yakın hastaneye dağıtılıyor. Ramazan aylarında bu rakam günlük yaklaşık 4-5 bin ünite civarına iniyor ancak stok desteğiyle Ramazan ayı sorunsuz atlatılıyor. Ne var ki bu yıl Ramazan-Korona ile birleşince ortaya çok ciddi bir durum çıkmış. Kan bağış rakamları günlük 2-3 bin ünite seviyesine inmiş.



· Bu yıl Ramazan ayının ilk 4 gününde 6 bin 575 ünite kan bağışı toplanmış. 2019 yılının Ramazan ayının ilk 4 gününe göre kan bağışı yüzde 62 oranında azalmış.



· 11 Mart’tan itibaren ülkemizde görülen Covid-19 pandemisi nedeniyle kan bağışı ciddi oranda azalmış, Ramazan ayına 23 bin 337 ünitelik kan stoğuyla girilmiş. 2019 yılında ise Ramazan ayına 163 bin ünitelik kan stoğuyla girilmiş.

ACİL OLMAYAN AMELİYATLAR YAPILMIYOR AMA...

Görüldüğü üzere kan stoğunda vahim bir durum var. Evet pandemi nedeniyle çok acil olmayan ameliyatlar yapılmıyor ama korona var diye de diğer hastalıklar, kazalar da durmuyor. Korona öncesinde günde 9 bin ünite kan tüm ülkenin ihtiyacını karşılarken şimdi bu bağış sayısı günde 2-3 bine düşmüş durumda. Böyle giderse önümüzdeki günlerde kan ihtiyacıyla ilgili çok büyük sorunlar yaşayabiliriz. Kan verebilecek şartlara uygun kişilerin bu sorumluluğu yerine getirmesi gerekli. Çok ama çok acil olarak...