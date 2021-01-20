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HaberlerDünyaALARM! Son dakika: İngiltere ve Almanya'da korona ölümlerinde rekor
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Koronavirüs alarmı: Almanya'da önlemler uzatıldı, İngiltere'de rekor can kaybı!

Almanya'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 5 Ocak'ta alınan tedbirlerin süresi 14 Şubat'a kadar uzatıldı. İngiltere'de ise koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 1610 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi

ALARM! Son dakika: İngiltere ve Almanya'da korona ölümlerinde rekor
Almanya ve İngiltere'de Kovid-19 alarmı!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede 5 Ocak'ta alınan ve 31 Ocak’a kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 14 Şubat’a kadar uzatıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantıda mevcut Kovid-19 kısıtlamalarını değerlendirdi.

Merkel, Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ve Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller ile Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Almanya’da günlük yeni vaka sayılarının ve hastanelerde yoğun bakımda bulunanların sayısının azalmaya başladığını belirterek, şimdiye kadar alınan sert tedbirlerin etkisini gösterdiğini söyledi.

İngiltere ve Günay Afrika’da görülen Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türlerinden endişe duyduğunu anlatan Merkel, “Mutasyona uğramış virüs bizde de tespit edildi. Ancak hangi miktarda olduğunu bilmiyoruz. Bilim insanları bize, bunun ülkede henüz yoğun olmadığını söylüyor. Tehlikeyi kontrol altına almak için hala vakit var. Şimdi harekete geçmemiz lazım. Şimdi mutasyona uğramış bu virüsün tehlikesini önleme zamanıdır." şeklinde konuştu.

Merkel, toplantıda yeni vaka sayılarının daha da düşürmek için tedbirler aldıklarını belirterek, “Vaka sayıları az olduğunda mutasyona uğramış virüs de yayılma fırsatı bulamaz." dedi.

31 Ocak’a kadar geçerli olan tüm tedbirlerin geçerlilik süresinin 14 Şubat’a kadar uzatıldığı bilgisini paylaşan Merkel, toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda FFP2, KN95/N95 veya cerrahi maske takılmasının zorunlu hale getirildiğini aktardı.

Toplantıda en önemli maddelerden birinin evden çalışma konusu olduğunu ifade eden Merkel, Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığının mümkün olan her yerde çalışanlara evden çalışma imkanı verilmesine ilişkin yönetmelik çıkaracağını, bu yönetmeliğin şimdilik 15 Mart’a kadar sınırlı tutulacağını kaydetti.

GEÇERLİ OLACAK KISITLAMALAR

Özel buluşmalarda hane halkı dışarıdan en fazla bir kişiyle bir araya gelebilecek.

Yaşlı bakımevlerinde özel koruma önlemleri alınacak. Burada yaşlılarla temasta olan personel FFP2 maskeleri takacak. Girişte herkese hızlı Kovid-19 testi uygulanacak.

Cerrahi maske takılması, 1,5 metre mesafe kuralına uyulması ve ilahiler söylenmemesi şartıyla ibadethanelerde bir araya gelinmesine izin verilecek. 10’dan fazla kişi ile toplanılmasının planlandığı durumlarda bunun 2 gün önce belediyeye bildirilmesi gerekecek.

Toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda FFP2, KN95/N95 veya cerrahi maske takılması zorunlu olacak.

Okullar ve kreşler, 14 Şubat’ta kadar kapalı tutulacak.

Risk bölgelerinden Almanya’ya giriş yapanlar için "2 test stratejisi" uygulanacak.

Temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Benzin istasyonları, oto tamircileri, eczaneler, gözlükçüler, bankalar gibi iş yerleri açık kalacak.

Güzellik merkezleri, berber, kuaför, masaj salonları, yüzme havuzları, sinemalar, tiyatrolar, eğlence yerleri tamamen kapatılacak.

Kapatılan bar ve restoranlar gibi işletmeler paket servisi yapabilecek.

Vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde yerel yönetimler ek önlemler alabilecek.

İNGİLTERE'DE EN SON 24 SAATTE 1610 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 33 bin 355 Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 3 milyon 466 bin 849'a yükseldi.

Son 24 saatte 1610 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 91 bin 470'e çıktı. Bu, 1325 ölünün kayda geçtiği 8 Ocak'tan sonra görülen en yüksek günlük rakam oldu.

Bir günde 556 bin 689 test yapılırken test sayısı mükerrerler dahil 62 milyon 357 bin 805 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 37 bin 946 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 916'sı yoğun bakımda bulunuyor.

İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 4 milyon 266 bin 577'ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı. Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, İngiltere Başbakanı Boris Johnson halktan sokağa çıkmamalarını istemişti.

Johnson Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelerin ve yoğun bakım servislerinin her zamankinden daha fazla baskı altında olduğunu bildirmişti.

Ulusal Sağlık Servisi (NHS) İcra Kurulu Başkanı Simon Stevens İngiltere'de her 30 saniyede bir yeni tip Kovid-19 vakasının hastaneye kabulünün yapıldığını aktarmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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