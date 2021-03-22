Reuters

SARS ile ilişkili koronavirüs aşıları (SARS-CoV türleri) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) cetveline dahil edilerek gümrük vergisi sıfırlandı.

Resmi Gazete'nin 20 Mart tarihli sayısında yayımlanan istatistik pozisyonlarına bölünmüş Türk gümrük tarife cetvelinde değişiklik yapan karar ile, ithalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına ilişkin karar uyarınca SARS ile ilişkili koronavirüs aşıları 3002.20.10.00.00 ile GTİP cetveline dahil edildi ve gümrük vergileri sıfırlandı.

Aynı karar kapsamında, çocuk felci aşıları, bakteriyel ve virütik diğer aşılar olan kızamık, kabakulak, BCG, karma, kolera, tifo aşılarında da gümrük vergisi sıfır olarak uygulanacak.

Aynı gazetede yayımlanan diğer ithalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararına göre, bazı yağlı tohumlar ve yağlardaki gümrük vergisi oranları 30 Haziran 2021'e kadar geçici olarak yüzde sıfır olarak uygulanacak.