Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı oldukça önemli haber geldi. ABD Başkanı Trump tarafından açıklanan habere göre; Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı %90 oranında başarıya ulaştı. Peki Koronavirüs aşısı ne zaman çıkıyor, Türkiye'ye ne zaman gelecek?

ABD'li ilaç firması Pfizer ile BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95 oranında koruma sağlandığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Pfizer'in bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerinde Covid-19'a karşı yüzde 95 etkili olduğu bildirildi.

ONAY İÇİN FDA'YA SUNULACAK

Amerikan ilaç firması Pfizer tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 aşı verilerinin FDA'ye birkaç gün içerisinde acil kullanım onayı için sunulacağı bildirildi

Bloomberg HT'de yer alan bilgiye göre Moderna'nın 30 bin kişi üzerinde gerçekleştirdiği aşı çalışmalarının sonuçlarına göre, koronavirüse karşı geliştirilen aşı yüzde 94.5 etkili oldu.

Yapılan analiz çalışmasında plasebo verilen katılımcılardan 90’ının koronavirüse yakalandığı ortaya kondu. En az iki doz aşı verilen deneklerden sadece beşi hastalığa yakalandı.

Aşı aynı zamanda en ciddi koronavirüs enfeksiyonlarını da engelliyor. Moderna'nın ise "Geliştirilen aşı genel olarak güvenli ve iyi tolare edildi, yan etkiler arasında kas ve baş ağırsı ile yorgunluk var." açıklamasında bulundu.

KORONA AŞISI DENEMELERİ BAŞLADI

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Eylül’de ülkemizde Faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlıyor.

18-59 yaş arası, daha önce Covid-19 geçirmemiş vatandaşlar, https://covid19asi.calismasi.info adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecek.

PFİZER CORONA AŞISI NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELİYOR?

Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla yapılan aşının yılbaşından önce dağıtıma hazır olabileceği ifade ediliyor.

Pfizer, önerilen iki aylık güvenlik verilerini topladıktan sonra, Gıda ve İlaç İdaresi'nden bu ayın sonlarında iki doz aşı için acil durum izni istemeyi planlıyor. Şirket yöneticileri, yıl sonuna kadar 15 ila 20 milyon insanı aşılamaya yetecek miktarda üretmiş olacağını söyledi.



Pfizer'de kıdemli başkan yardımcısı ve aşı araştırma ve geliştirme başkanı Kathrin Jansen bir röportajda "Bu tarihi bir an. Bu yıkıcı bir durumdu, bir salgındı ve hiç kimsenin ulaşamadığı bir yola ve hedefe - bir yıl içinde bir aşı bulmak için girdik" dedi.

43 binden fazla gönüllünün katıldığı bir çalışmada, Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının enfeksiyonu yüzde 90'dan fazla önlediği açıklandı.