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SON DAKİKA! Merkel'den korkutan uyarı: Bugüne kadar görmediğimiz kadar kötü

Merkel'den çarpıcı 'dördüncü dalga' uyarısı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Merkel, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın gördüğü son dalganın "bugüne dek görmedikleri kadar kötü bir dalga olduğunu" söyledi, koronavirüs salgınına karşı önlemlerin yeterli olmadığını ve daha sert adımlar atılması gerektiğini belirtti:

"Son derece dramatik bir durumdayız. Şu anki uygulamalar yeterli değil."

Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin yeni liderleriyle yaptığı toplantıya katılan iki kişinin Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre; geçen hafta alınan ek önlemlerin ve daha yüksek aşılama oranlarının da vakalardaki hızlı artışı kısa sürede önleyemeyeceğini söyledi.

Çarşamba günü ülkenin 16 eyalet temsilcilerinin yapacağı toplantıda yeni ve daha sert kararlar alması çağrısı yaptı.

"HASTANELER AĞIR BİR YÜK ALTINDA KALABİLİR"