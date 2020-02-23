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Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2.462'e ulaştı. Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 bin 968'inin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 936'ya çıktı.

SON 24 SAATTE 648 YENİ VAKA

Son 24 saatte 648 yeni vakanın tespit edildiği ve 97 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere toplam ölenlerin sayısı 2 bin 462 oldu.

Bununla birlikte virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 148'e, müşahede altına alınan kişilerin sayısı 106 bin 89'a geriledi. Bugüne kadar taburcu edilen kişilerin sayısı da 22 bin 888'e yükseldi.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ ADIM

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, yeni tip koronavirüs tedavisi için aşı geliştirme konusunda önemli bir yol katetti. Projeyi yöneten profesör Peter Høj, “Aşı adayının güvenli olduğundan ve etkili bağışıklığa yanıt verdiğinden emin olmak için hala kapsamlı testler var" açıklamasında bulundu.

KORONAVİRÜSÜN KULUÇKA SÜRESİ 27 GÜNE ULAŞABİLİR

Çin’de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kuluçka süresinin 27 güne çıkabileceği bildirildi. Global Times gazetesinin haberinde, ülkede Kovid-19 salgınının yoğun olarak görüldüğü Hubey eyaletindeki Şınnongcia bölgesinde, sadece Ciang olan soyadı açıklanan 70 yaşındaki hastada, koronavirüsün kuluçka süresinin 27 gün olarak saptandığı belirtildi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede 10 koronavirüs vakasının daha tespit edildiğini ve bu vakalardan 1'inin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Tespit edilen son vakalarla birlikte İran'da koronavirüs sayısı toplam 6'ya yükselirken, enfekte kişi sayısı 26 oldu.

DSÖ'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA KOVİD-19 SALGINI İÇİN 675 MİLYON DOLAR YARDIM ÇAĞRISI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hastalığın ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentiyle bağlantısı olmayanların sayısının giderek arttığını belirterek, İran’da vaka sayısındaki artışa ve Lübnan’da da ilk vakanın tespit edilmesine dikkat çekti. Ghebreyesus, "Bütün bu noktalar sıralandığında durum çok endişe verici" dedi.

Ghebreyesus, Kovid-19 salgınına karşı daha etkin mücadele için uluslararası topluma 675 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, virüsün yayıldığı özellikle "sağlık sistemi en zayıf olan ülkelerde" kullanılmak üzere donör ülkelere 675 milyon dolar yardım çağrısı yaptı. Afrika'da 13 öncelikli ülke belirlediklerini aktaran Ghebreyesus, bu ülkelerin Çin ile doğrudan bağlantısı olduğunu veya buradakilerin Çin'e daha yoğun seyahat ettiklerini kaydetti.

"ENDİŞE DUYUYORUZ"

İran'da 10 kişide daha koronavirüs tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya çıkmasına da değinen Ghebreyesus, "İran İslam Cumhuriyeti'nde vaka artışından özellikle endişe duyuyoruz" yorumunu yaptı.

HANGİ ÜLKEDE KAÇ VAKA VAR?

Çin anakarası: 76.936

Güney Kore: 602

Japonya: 769

Singapur: 85

İtalya: 79

Hong Kong: 70

Tayland: 35

ABD: 35

İran: 28

Tayvan: 26

Avustralya: 22

Malezya: 22

Almanya: 16

Vietnam: 16

Birleşik Arap Emirlikleri: 13

Fransa: 12

Macau: 10

Kanada: 9

İngiltere: 9

Filipinler: 3

Hindistan: 3

Rusya: 2

İspanya: 2

Lübnan: 1

Nepal: 1

Kamboçya: 1

İsrail: 1

Belçika: 1

Finlandiya: 1

İsveç: 1

Mısır: 1

Sri Lanka: 1

ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Çin ana karası dışında ise vaka sayısı Hong Kong'da 69'a çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10 olarak bildirildi. Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

ÇEVRİMİÇİ HARİTA GELİŞTİRİLDİ

Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar, koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritadan hangi ülkede kaç vaka var, kaç kişi hayatını kaybetti ve kaç kişi iyileşti gibi bilgilere ulaşmak mümkün.

İŞTE ÇEVRİMİÇİ HARİTA...

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNURUZ?