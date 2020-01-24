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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkedeki teyit edilen vakaların toplam sayısının 830'a yükseldiğini, hızla yayılan virüs nedeniyle de 26 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Koronavirüsün kaynağı hala bilinememekle birlikte iddialar yarasadan yılana, yılandan da insana geçtiği yönünde. Ancak İngiliz basını, Wuhan’da 2018’de açılan Wuhan Ulusal Biyogüvenlik Laboratuvarı’na dikkat çekti.

2004'TE SARS VİRÜSÜ LABORATUVARDAN DIŞARI SIZMIŞTI

Çin, 2018 yılında Wuhan'da SARS ve Ebola'yı incelemek için bir laboratuvar kurdu. Ocak 2018 açılışı öncesinde, ABD'den biyogüvenlik uzmanları ve bilim insanları, virüsün laboratuvardan sızabileceği endişelerini dile getirdi. Çünkü 2004 yılında, SARS virüsü Pekin'deki bir laboratuvardan dışarı sızmıştı.

Uzmanlar, 887 kişiye bulaşan koronavirüsün hayvanlarda mutasyon geçirerek, Wuhan deniz ürünleri pazarında insanlara geçtiğini iddia ediyor. Ancak 2017 tarihli bir makale, Wuhan laboratuvarındaki bilim insanlarının virüs enjekte etmeyi amaçladığı laboratuvar hayvanlarının öngörülemezliği konusunda uyardı.

LABORATUVAR DENİZ ÜRÜNLERİ PAZARI'NA 32 KM UZAKLIKTA

Wuhan Ulusal Biyogüvenlik Laboratuvarı, Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Salgının tesadüfi olup olmadığı merak edilirken, bilim topluluğu ise şu anda virüsün pazardaki hayvan-insan temasıyla mutasyona uğradığını ve insanlara temas ettiğine inanıyor.

Rutgers Üniversitesi'nden Mikrobiyolog Dr Richard Ebright, Daily Mail'a verdiği demeçte, "Bu noktada tesisin salgınla ilgili bir şeyleri olduğu konusunda şüphe uyandırmak için herhangi bir neden yok" dedi.

Çin Maliye Bakanlığı, salgını kontrol altına alma mücadelesinde Hubey eyaletini desteklemek için 1 milyar yuan (145 milyon dolar) ayırdığını duyurdu.

Reuters'ın bildirdiğine göre; Wuhan şehri, enfekte olanları tedavi etmek için 1000 yataklı yeni bir hastane inşa ediyor ve tesisin önümüzdeki hafta başında faaliyete geçmesini planlıyor.

VİRÜSLER ÜZERİNE ARAŞTIRMA YAPMAK İÇİN KURULDU

Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde bulunan Wuhan Ulusal Biyogüvenlik Laboratuvarı, Çin'in dünyanın en tehlikeli virüsleri üzerine araştırma yapmasına yardımcı olma umuduyla kuruldu. Ülkede biyogüvenlik seviyesi-4 (BSL-4) standartlarını karşılamak için tasarlanmış ilk laboratuvar oldu. Buna göre; En yüksek biyolojik tehlike seviyesi, yani en tehlikeli patojenleri idare edebilecek nitelikte.