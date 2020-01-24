Muhammed Oslo'da en popüler isim oldu

HABERTURK.COM

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 26 kişi hayatını kaybederken, 830 kişi virüsten etkilendi. 177’sinin durumu ise ağır.

Salgından etkilenen kişilerle temasa geçen kişilerden müşahade altına alınanların sayısı 8 bin 420’ye ulaşırken, virüs taşıma durumları şüpheli olan kişilerin sayısı ise 1.072'ye çıktı.

DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER

Çin’de yeni koronavirüs salgınında can kaybı 26'ya ulaşırken, enfekte sayısı ise 830’a yükseldi. 11 milyonluk şehir karantina altına alınırken, virüsle enfekte olmuş insanların yollarda bir anda yere yığılmaları dehşete düşürdü.

AA'da yer alan habere göre; Çin'in Hubey eyaletinde karantinaya alınan kent sayısı 8’e çıktı. Eyaletteki Wuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleri ile ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferlerinin geçici olarak durduruldu.

EĞİTİME BAŞLAMA TARİHLERİ ERTELENDİ

Ayrıca bazı kentlerde, petrol ofisi, hastane, eczane ve marketlerin dışında faaliyet gösteren işletmelerin çalışmasına ara verildi. Bununla birlikte bazı şehirler arası otobanlar ulaşıma kısmen açık bırakıldı. Hubey Eyaletindeki tüm turizm acentelerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Fakülteler, ilk ve orta okullar ile kreşlerin eğitime başlama tarihlerinin ertelendiği, kentte bulunan polis ve askeri birliklere ait personellerin izinlerinin iptal edildiği vurgulandı.

İŞTE KORONAVİRÜSÜN İLK VE İLERİ SAFHA BELİRTİLERİ

Ortaya çıktığı kentten dolayı Wuhan virüsü de denilen yeni tip koronavirüs (NCoV) solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

Koronavirüsün ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

iLK OLARAK 12 ARALIK'TA WUHAN'DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha gizemli hastalığın görüldüğünü açıklayarak, pazarı kapatmıştı.