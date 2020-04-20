Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Bazı virüsler ölü bedeni ve vücut sıvılarıyla doğrudan temasta bulunan kişilere bulaşabiliyor. Ebolavirüs enfeksiyonları ve Kırım Kongo Kanamalı Ateş virüsü en bilinen örnekler arasında yer alıyor. Bu virüslerin enfekte hayvanlarla temas halinde olan veteriner, kasap ve araştırmacılara da bulaştığı belirtiliyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre hasta insanlarla ve ölü bedenlerle temas halinde olan sağlık personelleri ve defin cenaze hizmetleri görevlileri de bu virüsler açısından risk grupları içinde yer alıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner, “Bu iki virüse, hasta kişiler ve cansız bedenlerin kan ve vücut sıvılarında çok yüksek miktarda rastlanıyor. Bu nedenle bu tür virüslerle ilişkili enfeksiyonlar nedeniyle ölen kişilerin cenaze işlemleri yüksek koruma önlemleri ile gerçekleştiriliyor” diyor ve Koronavirüslerin bu grup virüslerden olmadığı belirtiliyor.

ÖLÜ BİRİNİN BEDENİNE TEMASLA BULAŞIR MI?

Bahsedilen diğer virüslerden farklı olarak koronavirüsler kanda yüksek kopya sayılarında bulunmayıp, ancak solunum yolları salgılarında (sekresyonlarında) özellikle de enfeksiyonun erken dönemlerinde yüksek miktarda bulunabiliyor. Bu virüsler de diğer tüm virüsler gibi çoğalabilmek için canlı hücrelere ihtiyaç duyuyor ve yaşamını yitirmiş kişilerin beden ve hücrelerinde çoğalamadıkları için çok uzun süre canlı kalamayacakları belirtiliyor. Ancak cesetler soğukta saklanıp morgda tutuldukları için canlılıklarını biraz daha uzun süre devam ettirebiliyor.

NADİR DE GÖRÜLSE RİSK VAR

Bu virüs bilindiği gibi enfekte olan bir kişinin ağzından çıkan solunum yolu damlacıklarına maruz kalmakla veya bu damlacıkların yapıştığı yüzeylere elle temas ettikten sonra eli yıkamadan ağız, yüz ve göze dokunulmasıyla bulaşıyor. Yeni vefat eden bir hastanın solunum yolları çıkartıları hastanın ağzının çevresinde, yüzünde veya cildinin farklı bir bölgesi ile hasta için kullanılan tıbbi ekipmanların üzerinde de bulunabiliyor. Enfeksiyon bu sekresyon ve salgılara temas ettikten sonra eli yıkamadan ağız, yüz ve göze dokunulduğunda da bulaşabiliyor. Bu nadir görülen bir durum olsa da, özellikle hastanın öldüğü erken dönemlerde böyle bir bulaş riski daha yüksek görülüyor. Bu nedenle herkesin her koşulda standart koruyucu önlemlere uymak zorunda olması ve hasta soluk alıp vermese de solunum yolu çıkartılarının enfeksiyöz olabileceği olasılığının dikkate alınması gerekiyor.

BU TÜR BULAŞTAN NASIL KORUNURUZ?

Sağlık Bakanlığı’nın, Koronavirus salgınında enfeksiyondan vefat eden kişilerin morg ve defin hizmetlerinin nasıl yürütüleceğine yönelik yayınlanan bir bildirisi bulunuyor. Bu bildiride hastanede veya evde vefat eden hastalar için cenazenin taşınması ve kabre defnedilmesi sırasında standart koruyucu önlemler ve dezenfeksiyon prosedürleri yanında eldiven, maske ve ceset torbası kullanımı dahil çeşitli önemler detaylı şekilde belirtilip görevli personelin (gasılhane çalışanları, morg görevlileri) bilgilendirildiğine dikkat çekiliyor. Bilinen hastalar ve şüpheli ölümlerle karşılaşıldığında ölü bedenine ve vefat eden kişinin çıkartılarına enfeksiyöz (enfeksiyon bulaştırma riski taşıyan) materyal olarak bakılması ve cenaze işlemleri için ilgili olarak resmi kurumlara haber verilmesi gerekiyor.