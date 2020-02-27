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Dünyada endişeye neden olan koronavirüs nedeniyle, Türkiye'de de peş peşe alınan önlemler artıyor.

Bu kapsamda liman başkanlıklarına önemli bir uyarı önlem yazısı da gönderildi. Gönderilen yazıda 8 ülke 'riskli' olarak ifade edildi.

KAPTAN GİRDİĞİ SON 10 LİMANI BİLDİRECEK

Uyarı yazısında, "Yetkili kurumlardan bu sabah alınan güncel bilgiye göre bu salgın ile ilgili bildirilen 8 ülke risk grubuna girmektedir. Sizlerden transit personel değişimi ve gemiye teknisyen çıkması veya ayrılması durumlarında (GBT alımı),geminin uğradığı son 10 liman (kaptan kaşeli imzalı haliyle),bu son 10 liman listesinde eğer aşağıdaki ülkeler yer alıyorsa kaptan beyanı, tüm personelin ateş ölçümlerinin yapılarak değerleri istenilmektedir.

"TALİMATLARA GÖRE HAREKET EDİLECEK"

Tarafınızdan gelecek bu bilgiler anında Zeyport Limanı'nda bulunan sağlık birimlerine iletilerek süreç devam ettirilecektir. Sürecin devamı konusunda saat vermek mümkün olmayıp, verilere ve sağlık memurlarının talimatlarına göre hareket edilecektir."

İŞTE LİMANLARI RİSKLİ 8 ÜLKE

Uyarı yazısında riskli limanlara sahip sekiz ülke ise şöyle sıralandı: "Japonya, Çin, Güney Kore, Singapur, Tayland, Hong Kong, İran ve İtalya. Bu ülkelerin yanı sıra Yunanistan'ın da listeye dahil edilebileceği öğrenildi.