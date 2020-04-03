Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak başta olmak üzere tüm ilgililere teşekkür eden vatandaşlar yurtlardan ayrıldılar.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Suudi Arabistan'dan umre ibadetinden dönenler, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı tedbirler doğrultusunda Valilik koordinasyonunda 14 gün süreyle gözetim altında tutuldu. Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah yurtlarındaki süreci tamamlayan ve sonucu negatif çıkan umrecilerin tahliyesine başlandı.