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Koronavirüs: WHO ekibi Wuhan'daki Huanan balık pazarında inceleme yaptı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) öncülük ettiği uzmanlardan oluşan bilim insanları koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan'da incelemelerine devam ediyor.

Koronavirüs: WHO ekibi Wuhan'daki Huanan balık pazarında inceleme yaptı
BBC TÜRKÇE
- AFP

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) öncülük ettiği uzmanlardan oluşan bilim insanları koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan'da incelemelerine devam ediyor.

Ekibin pazar günü koronavirüsün çıktığı nokta olduğu belirtilen Wuhan'daki Huanan deniz ürünleri pazarına giderek incelemelerde bulundu. Ekibe güvenlik görevlilieri de eşlik etti.

Pazara girişleri sırasında gazetecilerin sorduğu soruları yanıtsız bırakan bilim insanlarının buradan Wuhan Viroloji Enstitüsü'ne gitmesi bekleniyor.

2020 başında yeni virüsün ortaya çıkmasıyla kapanan pazara giriş çıkışlar artık kısıtlı şekilde yapılıyor. Kapanmadan önce pazara her gün çok sayıda ziyaretçi giderek ayrı bölümlerde satılan deniz ürünleri, et ve sebzelerden satın alıyordu.

Bazı Çinli diplomat ve devlet kanallarına göre pazar, virüsün çıkış noktası olmayabilir. Hatta bazı Çinli yetkililer, virüsün başka bir ülkede ortaya çıktığını savunuyor.

31 Aralık 2019'da dört kişide yeni bir tür zatürrenin görülmesi sonrası aynı gece market kapatılmıştı.Ocak ayı sonunda ise Wuhan 76 gün boyunca giriş-çıkışlara kapatılmıştı.

WHO, salgının yayıldığı ilk nokta olarak belirlenen Huanan Pazarı'nın incelenmesi ve virüs başka yerde ortaya çıktıysa bile, bunun inceleme sonrası ortaya çıkması gerektiği görüşünde.

Ülkeye girdikten sonra 14 gün karantinada kalan ekip, perşembe günü incelemelerine başlamıştı. Ekibin Wuhan'daki laboratuvar, market ve hastaneleri ziyaret etmesi planlanıyor.

Ekibin ülkeye girişleri de Çin'den verilen izinlerin gecikmesi sebebiyle bir süre ertelenmişti.

https://www.youtube.com/watch?v=o2uGkFkljb4&feature=youtu.be

Ziyaretin odağında Huanan ve Viroloji Laboratuvarı var

2003'te 700 kişinin ölümüne neden SARS hastalığını bulan ve bu hastalığın kaynağı olabileceği söylenen yarasalar üzerinde çalışmalar yapan Wuhan Viroloji Labarotuvarı'nın sorumlusu Prof. Shi Zhengli, daha önce yeni koronavirüsün yüksek güvenlikli bu laboratuvardan yayıldığı iddialarını reddetmişti.

WHO'nun 10 kişiden oluşan heyetinin bazı üyeleri de ziyaret öncesi bu teoriye inanmadığını açıklamıştı.

Heyet üyeleri arasında yer alan İngiliz hayvan bilimci Dr. Peter Daszak, daha önce bu iddiaları "komplo teorisi" ve "tamamen zırvalık" diye nitelemişti:

"Şimdiye kadar virüsün laboratuvardan sızdığına ya da salgında laboratuvarın rolü olduğuna ilişkin hiçbir bulguya rastlamadım. Salgının Güney Asya'da vahşi yaşama müdahaleden kaynaklanan doğal bir olgu olduğuna ilişkin güçlü bulgular var."

Dr. Daszak, heyetin Wuhan'daki laboratuvara girmeye çalışıp çalışmayacağı sorusuna ise "Bu benim işim değil. Ziyaret koşullarını WHO müzakere etti. Bize kanıtları araştıracağımızı söylediler" yanıtını vermişti.

Prof. Shi'nin sorumlusu olduğu laboratuvar, yıllardır Yunnan eyaletinde enstitüden 1,600 kilometre uzaklıktaki bir mağarada yaşayan yarasaları inceliyor. 2012'de bir bakır madeninde yer alan bu mağaralardaki yarasa dışkılarını temizleyen altı madenci zatürryee benzeri bir solunum yolları hastalığına yakalanmış ve üçü hayatını kaybetmişti.

Bu olaydan sonraki üç yıl içinde Shi'nin ekibi mağaradan dışkı örnekleri topladı.

Ekip, bir bilgilendirme notu dışında bu mağaralarda toplanan virüslere ilgili hiçbir makale yayımlamadı.

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