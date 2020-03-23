Koronavirüsle mücadele günlerinin gözdesi

AA

Yetkililerin uyarılarının ardından evlerinden çıkmamaya özen gösteren ünlüler, dayanışma amacıyla YouTube, Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarından binlerce takipçisi için şarkılar seslendiriyor.

Sosyal medya konserlerine öncülük eden şarkıcı Gökhan Türkmen'in yanı sıra Sabahat Akkiraz, Koray Avcı, Sıla Gençoğlu, Oğuz Aksaç, Yalın, Çiğdem Gürdal, Esra İçöz gibi birçok sanatçı da ev konserleriyle takipçilerinin isteklerini seslendiriyor.

Yayınları internet üzerinden takip eden bazı müzisyenler de sanatçılara ev konserlerinde enstrümanlarıyla bulundukları yerden destek veriyor.

Konserler sırasında dinleyicileriyle etkileşim halinde olan sanatçılar, sık sık koronavirüs önlemlerine uyulması ve mümkün olduğunca evlerden çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bu arada bazı meslek gruplarının temsilcileri de koronavirüsle mücadele çalışmalarına destek amacıyla sosyal medya hesaplarından beslenme, sağlıklı yaşam, egzersiz gibi konularda takipçilerini canlı yayınlarla düzenli olarak bilgilendiriyor.

Etkinlikler kapsamında Ferhat Göçer de bu akşam konser verecek.