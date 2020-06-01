Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Koronavirüsten hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen, son yolculuğuna uğurlandı.

Koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen, son yolculuğuna uğurlandı

Dilek Akçabelen

Korona virüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen, Sefaköy Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Korona virüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan hemşire Dilek Akçabelen, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Dilek hemşire için bugün öğle saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde çalışma arkadaşlarının katılımı ile tören düzenlendi.

Törenin ardından Dilek hemşirenin cenazesi, Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'ndeki Fatih Camii'ne getirildi. Annesi Ünzile, babası Kemal Mertcan Çetin ve yakınlarının katıldığı törende ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Dilek Akçabelen, edilen dualar ve alınan helalliğin ardından Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Vali Memiş: Havalimanı bitmezse mesleğimi yapamam
GÜNDEMVali Memiş: Havalimanı bitmezse mesleğimi yapamam
Jandarmadan metamfetamin operasyonu
GÜNDEMJandarmadan zehir tacirlerine bir darbe daha!
Son dakika haberler... Midyat'ın Kayalıpınar Mahallesi karantinaya alındı
GÜNDEMMardin'de bir mahalleye daha karantina!
Son dakika haberler... İstanbul Adalet Sarayı yeni döneme hazır
GÜNDEMİstanbul Adalet Sarayı'nda dikkat çeken önlemler!
Rusya'daki Türk hasta, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
GÜNDEMTürk hasta ambulans uçakla Türkiye'de
Son dakika haberler... İçişleri Sözcüsü'nden 'işkence' iddialarına yanıt
GÜNDEMİçişleri Sözcüsü'nden 'işkence' iddialarına yanıt
Tren hemzemin geçitte TIR'ı biçti, şoför hayatını kaybetti
GÜNDEMTren hemzemin geçitte TIR'ı biçti!
MSB Metina bölgesinde teröristlere ait mühimmatların imha edildiği görüntüleri paylaştı.
GÜNDEMMSB görüntüler paylaştı! İmha edildi
Son dakika haberler... Trafikte 2019 yılı bilançosu açıklandı
GÜNDEMTrafikte 2019 yılı bilançosu açıklandı
CHP milletvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’nda
GÜNDEMCHP'li Özel ve Özkoç fezlekeleri Bakanlık'ta

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X