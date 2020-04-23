İHA

Geçen hafta yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıkan ve Orhangazi Devlet Hastanesinde 7 gündür tedavi altında bulunan Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Ferit Alaybeyoğlu, tedavisinin ardından yapılan 2 ayrın testinin de negatif çıkması sonrasında akşam saatlerinde taburcu edildi.

Başhekim Alaybeyoğlu'nun taburcu olduğu esnada tüm sağlık çalışanları hastane koridorunda ellerinde Türk bayrakları ve alkışlarla Başhekimlerini uğurladılar. İHA'nın haberine göre; Başhekim Ferit Alaybeyoğlu taburcu olurken yaptığı açıklamada hastanedeki tüm personele tedavisi süresince teşekkür etti. Alaybeyoğlu ailesini çok özlediğini ve bir an önce onların yanına gitmek istediğini söyledi.

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