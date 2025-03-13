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        Haberler Gündem Kötü kokunun geldiği evde ölü bulundu - Güncel haberler

        Kötü kokunun geldiği evde ölü bulundu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 5 katlı binanın zemin katından kötü koku geldiği ihbarı üzerine eve giren polis ekipleri, Mesut Nazlı'nın cansız bedenini buldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 19:55 Güncelleme: 13.03.2025 - 19:55
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        Kötü kokunun geldiği evde ölü bulundu
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        Orhaniye Mahallesi Gazi Magosa Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın zemin katından kötü koku gelmesi üzerine, bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

        Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler eve girdiklerinde, yalnız yaşadığı öğrenilen Mesut Nazlı’yı hareketsiz halde yatarken buldu.

        Yapılan kontrolde, yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen Nazlı’nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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