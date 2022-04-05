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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

Eskiye dayalı arkadaşlıklarını geçtiğimiz yıl aşka dönüştüren reality şov yıldızı Kourtney Kardashian ile müzisyen Travis Barker, nikah masasına oturdu

HABERTURK.COM
  • Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

    Kardashian-Jenner kardeşlerin 'en sakin' bireyi olarak gösterilen ve özel hayatanı geri planda yaşamayı tercih eden Kourtney Kardashian (42), uzun yıllardır arkadaş olduğu müzisyen Travis Barker (46) ile geçtiğimiz yıl şubat ayında aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çiftten sürpriz haber geldi. 
  • Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

    Ekim ayında Barker'ın evlilik teklifine "Evet!" yanıtını veren Kardashian, ünlü müzisyen ile nikah masasına oturdu. 
  • Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

    KONUKLARA TELEFON YASAĞI!

    TMZ sitesinin haberine göre; nikah, gece yarısından sonra sabahın ilk saatlerinde, 01.30'da Las Vegas'ta bir şapelde kıyıldı. Kourtney Kardashian ile Travis Barker, törenin yapıldığı şapele gelen konukların içeriye cep telefonu sokmasına izin vermedi.
  • Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

    Güvenlik önlemleri altında gerçekleşen nikahı, sadece çiftin özel fotoğrafçısı görüntüledi. Kardashian ile Barker, şapele kendi özel güvenlik görevlilerini getirdi.
  • Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

    GRAMMY TÖRENİNDEN SONRA EVLENDİLER
     
    Kourtney Kardashian ile Travis Barker, tören öncesi Las Vegas'taki MDM Arena'da gerçekleşen 64'üncü Grammy Ödülleri törenine katıldı. Çift, törenin bitiminden sonra şapele gidip hayatlarını birleştirdi.
  • Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

    SAHİLDE ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ

    Kardashian ile Barker, nişanlandıklarını ise geçtiğimiz yıl ekim ayında sosyal medyadan duyurmuştu. Barker, sevgilisine California'nın Montecito kentinde sahilde oluşturulan romantik bir ortamda evlenme teklifinde bulunmuştu. Kourtney Kardashian da büyük bir mutlulukla bu teklife "Evet!" yanıtını vermişti.
  • Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

    Kim Kardashian, ablasının bu özel gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kourtney'in tektaşı da paylaşılan fotoğraflar arasındaydı.
  • Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

    ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ

    Kardashian ve Travis Barker, birbirlerini çok uzun zamandır tanıyordu. Çifte yakın bir kaynak, "Her ikisi de bazen tek başlarına bazen de birlikte çocuklarına vakit ayırıyorlar. Birbirleriyle yıllardır arkadaş olmanın da getirdiği avantajla iyi geçiniyorlar." demişti.
  • Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

    ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

    Öte yandan Kardashian'ın, uzun süre birlikte olduğu Scott Disick ile ilişkisinden, Mason, Penelope ve Reign Aston adında üç çocuğu bulunuyor.
  • Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

    Travis Barker da ilk evliliğini Melissa Kennedy, ikinci evliliğini de Shanna Moakler ile yaptı. Barker'ın da bu ilişkilerinden Alabama Luella ve Landon Asher adında iki çocuğu var.

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