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Kovid-19 salgını yaşam alanlarında değişiklik taleplerini artırdı

Move İç Mimarlık AŞ Kurucusu Barış Küpçü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaşam alanlarında geçirilen süreye paralel iç mimaride değişiklik taleplerinin arttığını belirterek, "Müstakil ev sahipleri peyzaj düzenlemesiyle, apartman dairesi sahipleri ise fazla eşyalardan kurtularak yaşam alanlarına ferahlık katmaya çalışıyor." dedi.

Kovid-19 salgını yaşam alanlarında değişiklik taleplerini artırdı
AA

Küpçü, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının iç mimarlık sektörü ve müşteri taleplerine etkilerini değerlendirdi.Salgın sürecinde evlerde geçirilen vaktin artmasıyla insanların bu mekanların eksikliklerine daha fazla hakim olduğuna dikkati çeken Küpçü, böylece yaşam alanlarında değişiklik taleplerinde yükseliş yaşandığını söyledi.

Küpçü, insanların bu süreçte görüntüden çok konfora verdiği önemin arttığını ifade ederek, "Evlerde alanların iyi değerlendirilemediği, yaşam alanı adıyla tasarlanan yerlerin aslında yaşam alanı olmadığı daha iyi anlaşıldı." diye konuştu.

- "Yüksek ücretler ödemeden yaşam alanlarını güzelleştirmek mümkün"

Salgın döneminde müşterilerden gelen taleplere de değinen Küpçü, şunları kaydetti:"Müstakil ev sahipleri peyzaj düzenlemesiyle, apartman dairesi sahipleri ise evdeki tüm fazla, onları rahatsız eden eşyalardan kurtulup, yıllardır kullandığı koltuğun ne kadar rahatsız olduğunu anladıktan sonra bunun değişimiyle ilgili taleplerde bulunuyor. Kimi evinin, kimi eşyasının rengini değiştirerek farklı çözümlerle yaşadığı yere ferahlık katmaya çalışıyor."

Yaşam alanlarını güzelleştirmenin ciddi ücretler ödemeden de mümkün olduğuna işaret eden Küpçü, "İnsanlar sadece fazla eşyalarından kurtularak, evinin duvar rengini değiştirerek bile çözüm üretebilir. Renk konusunda açık ve daha yumuşak toprak renklerine yönelmeyi tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Tasarımlarda 'iç bahçe' üzerine gitmeye çalışıyoruz"

Bu süreçte üzerinde çalıştıkları tüm evlerde, apartman dairesi dahi olsa "iç bahçe" üzerine gitmeye çalıştıklarını anlatan Küpçü, "Bu bahçe için de genelde evin en atıl köşelerini ya da en çok göz önünde olan noktalarını kullanarak insanların evlerinden çıkmadan biraz daha ferahlayabilecekleri ortam yaratmaya çalışıyoruz." dedi.

Küpçü, Kovid-19 döneminde bu anlayışla ortaya çıkardıkları bir projenin "2020-2021 yılı Avrupa Gayrimenkul Ödülleri"nde iç mimarlık alanında ödül aldığını söyledi.

- "Gelişen talepler sektöre iş olarak dönecek"

Salgın sürecinde insanların iş ve yaşam alanlarının röntgenini çektiğini ifade eden Küpçü, bu durumun iç mimari sektörüne etkisine ilişkin olarak şunları dile getirdi:"Gelişen bu talep, özellikle Kovid-19 salgını dönemi sonrasında iç mimarlık sektörüne iş olarak geri dönecektir. Pandemiden sonra gelecek normalleşme sürecinde Türkiye'deki mimarlık firması sayısının gelen talebi karşılayamayacağını düşünüyorum."

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