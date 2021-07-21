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Kovid-19 testlerinde pozitiflik oranı son 10 günde yaklaşık 2 kat arttı

Son 10 günde 5-7 bin arasında seyreden vaka sayıları dün ilk kez 8 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Temmuz'da Kovid-19 testi yapılan her 100 kişiden 2,4'ü pozitif çıkarken, dün itibarıyla bu sayı 4,4'e yükseldi. Bu süreçte Kovid-19 kaynaklı vefatlar yüzde 24 arttı

Kovid-19 testlerinde pozitiflik oranı son 10 günde yaklaşık 2 kat arttı
Koronavirüs vakaları 10 günde 2 kat arttı
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AA

Türkiye'de 10 Temmuz'da Kovid-19 testi yapılan her 100 kişiden 2,4'ü pozitif çıkarken bu oran, dün itibarıyla yüzde 4,4'e yükseldi.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 10 Temmuz'da 224 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı. Bu testlerden 5 bin 530'u pozitif çıktı. Bu veri, test yapılan 100 kişiden 2,46'sının Kovid-19 testinin pozitif çıktığını gösterdi.

Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı 11 Temmuz'da yüzde 2,36, 12 Temmuz'da yüzde 2,37, 13 Temmuz'da yüzde 2,68, 14 Temmuz'da yüzde 2,89 olarak değişti. Bu sayı, dört gün içinde yaklaşık üçte bir artarak 15 Temmuz'da 3,14'e yükseldi.

Testlerin pozitiflik oranı 16 Temmuz'da yüzde 3,01, 17 Temmuz'da yüzde 3,27, 18 Temmuz'da yüzde 3,28, 19 Temmuz'da ise yüzde 3,38 olarak gerçekleşti.

Dün ise 198 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı. Bu sayı, son 10 günün en düşük test sayısı olmasına karşın 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı. Pozitiflik oranı, 19 Temmuz'a göre yaklaşık üçte bir oranında artarak 4,42'ye yükseldi.

Veriler, pozitiflik oranının son 10 günde yaklaşık 2 kat arttığını gösterdi.

SON 10 GÜNÜN EN BÜYÜKSEK VEFATI 18 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİ

Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, 10-11 Temmuz'da 37, 12 Temmuz'da 49, 13 Temmuz'da 46, 14 Temmuz'da 43, 15 Temmuz'da 48, 16 Temmuz'da 35, 17 Temmuz'da 38 kişi hayatını kaybetti.

Son 10 günün en yüksek vefat sayısı 66 olarak 18 Temmuz'da gerçekleşti. Bu tarihten sonra vefatlar 19 Temmuz'da 50, 20 Temmuz 46 oldu. Böylece, son 10 günde vefat sayısı yüzde 24 arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayısının 8 bin 780 olduğuna dikkati çekerek "Tatil boyu hiçbir şey bu sayıya hizmet etmemeli." uyarısında bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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