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Haberler Gündem 3. Sayfa Köylerine keresteleri kullanıp gidebiliyorlar - Haberler
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Felaketin ardından köylerine keresteleri kullanıp gidebiliyorlar

Bartın'da, selin en fazla hasara neden olduğu Zafer köyünde, köprülerin yıkılmasıyla köy içinde ulaşım sağlanamıyor. Köye girmek isteyenler, suyla kaplı alanlardan geçebilmek için keresteleri taşların üzerine koyuyor. Suya düşme tehlikesine rağmen tahtaların üzerinde yürüyenler de gidecekleri alanlara ulaşıyor

Köylerine keresteleri kullanıp gidebiliyorlar - Haberler
Köylerine keresteleri kullanıp gidebiliyorlar
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Genel

Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen selden en fazla zarar gören Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde vatandaşların yaraları ekiplerin yardımlarıyla sarılıyor.

Elektrik direklerinin yıkıldığı afetin ardından hızla bölgeye ulaşan DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, köyde yoğun çalışma yürütüyor.

Çalışmalara kolluk kuvvetlerinin yanı sıra köylüler de destek veriyor. Bazı köy sakinleri, köprülerin yıkılması nedeniyle kütükler yardımıyla diğer bölgelere geçiş sağlıyor.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Bartın'a aktarılan 2 milyon liralık acil yardım ödeneğinin Ulus Kaymakamlığınca dağıtımına başlanacak.

Kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla dağıtacağı nakdi yardımların, Zafer köyü ve çevre mahallelerdeki vatandaşların hesaplarına bugün itibarıyla yatırılacağı bildirildi.

Öte yandan Zafer köyünde, köprülerin yıkılmasıyla köy içinde ulaşım sağlanamıyor. Köye girmek isteyenler de, suyla kaplı alanlardan geçebilmek için keresteleri taşların üzerine koyuyor. Suya düşme tehlikesine rağmen tahtaların üzerinde yürüyenler de gidecekleri alanlara ulaşıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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