Köylülerden taş ocağı tozu ve asfalt tepkisi

Kütahya merkeze bağlı Ahmetoluğu köyünün 18 haneli Beşdeğirmenler Mahallesi sakinleri, bölgede faaliyet gösteren taş ocağından ve asfaltı olmayan yoldan yayılan tozdan olumsuz etkilendiklerini belirterek yetkililerden çözüm talep etti.

Mahalle Muhtarı Harun Güngör, taş ocağının eski Eskişehir yolu üzerinde, köye yakın bir noktada bulunduğunu belirterek, "Taş ocağının bulunduğu bölgede araçlar geçerken yoğun toz oluşuyor. Yaz aylarında bu toz bulutları nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğüne yangın ihbarları bile gidiyor. Tarıma, tarlalara ve insanlara ciddi zarar veriyor. Yetkililerden önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Sorunun çözümü için yolun asfaltlanması gerektiğini vurgulayan Güngör, "Asfalt istiyoruz. Burası karayollarına bağlı. Daha önce de bu yolun asfaltla kurtarılabileceğini söylemiştim. Taş ocağına kadar olan mesafe yaklaşık 1.5-2 kilometre. Ancak yolun Seydiömer'e kadar yapılması gerekiyor. Oralarda da aynı sıkıntı yaşanıyor" diye konuştu.

Taş ocağından gelen yoğun tozun köyde ciddi rahatsızlık oluşturduğunu belirten Güngör, "Taş ocağından aşırı toz geliyor, filtre kullanılıp kullanılmadığını bilmiyoruz. Bahçelerimiz bembeyaz oluyor. Bu yolun asfaltlanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.