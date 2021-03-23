21 Mart'ta baharın başlamasıyla birlikte havaların ısınması beklenirken tam tersine yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başladı.

Soğuk ve yağışlı hava nedeniyle akıllara "Koz kavuran fırtınası nedir?" ve "Koz kavuran fırtınası ne zaman başlar?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte koz kavuran fırtınasıyla ilgili detaylar...

KOZ KAVURAN FIRTINASI NEDİR?

Koz kavuran fırtınası Mart ayının 23'ünde başlayan ve genellikle sıcak havayla birlikte tomurcuklanan ağaçlara zarar evren fırtınadır. Kelimenin analizi yapıldığında ise "Koz" Farsça'da ceviz demektir. Koz kavuran da bir nevi "ceviz kavuran" demektir. Bununla baharda çıkan ağaç tomurcuklarının bu fırtınada zarar gördüğü ima edilmiştir.