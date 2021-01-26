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KPSS 2021 başvuru ne zaman? ÖSYM 2021 KPSS sınavı takvimi

KPSS 2021 sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Devlet memuru olmak isteyen binlerce vatandaş öğretim durumuna göre sınavlara girebilecek. ÖSYM 2021 KPSS sınav başvuru tarihlerini yayınladığı takvim ile duyurdu. İşte 2021 KPSS başvuru tarihleri

KPSS 2021 başvuru ne zaman? ÖSYM 2021 KPSS sınavı takvimi

2021 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS 2021 sınav tarihleri de merak konusu oldu. ÖSYM yayınladığı 2021 sınav takvimi ile kurum sınavların tarihi de belli olmuş oldu.

KPSS 2021 SINAVI VE BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Kültür- Eğitim Bilimleri) başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 1 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 7 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 8 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 15 Ağustos günü sınav uygulanacak. 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

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