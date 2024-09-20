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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS 60 puanla nereye girilir, memur olunur mu? KPSS 50,55,60,61,62,63,64,65,70 puan ile nereye girilir?

        KPSS 60 puanla nereye girilir, memur olunur mu? KPSS 50,55,60,61,62,63,64,65,70 puan ile nereye girilir?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı önlisans sonuçları açıklanması sonrası KPSS 50,55, 60,61,62,63,64,65,70 puan ile nereye girilir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Memur olmak isteyen vatandaşlar önlisans taban puanları ve başarı sıralamasına göre tercih yapabilecek. Peki KPSS 60 puanla nereye girilir, memur olunur mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 10:28 Güncelleme: 20.09.2024 - 10:28
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        KPSS önlisans sonuçları açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunlu olmaktadır. Adaylar için atama puanları önem kazanırken ön lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor. Peki KPSS 60 puanla nereye girilir, memur olunur mu? KPSS 50,55,60,61,62,63,64,65,70 puan ile nereye girilir?

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        KPSS ÖNLİSANS 50,55,60,61,62,63,64,65,70 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

        KPSS sonuçları açıklandı. Son atama puanlarına göre; KPSS Ön Lisans 50, 55, 60 puan ile atama yapan bir kurum bulunmuyor. Ancak 65 puan üzeri atamalara aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

        KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KPSS ÖNLİSANS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

        Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

        Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunlu.

        2022 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ön lisans düzeyindeki adaylar için 2024 yılında yapılacak sınavların sonuçları açıklandığında sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekiyor.

        ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KPSS B GRUBU KADRO NEDİR?

        Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.

        a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

        B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il

        özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

        Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM’ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine başvuru tarihi itibarıyla sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.

        B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

        Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

        Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve adaylara internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

        ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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