KPSS alan bilgisi sonuçları gündeme geliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı alan bilgisi sınavı sonrası gözler KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihte. KPSS Alan Bilgisi testlerinin dünkü iki oturumunun ardından işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturum da tamamlandı. Alacakları puanlar ile tercihlerde bulunacak adaylar, ÖSYM'nin verdiği KPSS alan bilgisi sınav sonuçlarını bekliyor. Peki KPSS alan bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte ve ayın kaçında?