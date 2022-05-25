KPSS sınavı için geri sayım başladı. Memur olma hayaliyle sınava girecek olan adaylar KPSS sürecinin birinci adımı olan başvuru sürecini kaçırmak isteyemen adaylar araştırmalara başladı. KPSS lisans başvuruları başlarken, sürecin bir diğer parçası olan başvuru ücreti merak konusu olurken adaylar hangi bankaya, ne kadar para yatacağını araştırmaya koyuldu. Peki KPSS sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS sınavına ilişkin merak edilenler...