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Haberler Gündem Eğitim KPSS DHBT sınavı ne zaman ve hangi tarihte yapılacak 2022? ÖSYM KPSS DHBT tarihini duyurdu
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KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak 2022? ÖSYM KPSS DHBT tarihini açıkladı

ÖSYM, yurt genelinde binlerce kişiyi yakından ilgilendiren DHBT sınavı ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Konuya ilişkin en çok merak edilen KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak 2022 sorusunun cevabını bir araya getirdik...

KPSS DHBT sınavı ne zaman ve hangi tarihte yapılacak 2022? ÖSYM KPSS DHBT tarihini duyurdu

KPSS DHBT sınavına ilişkin merakla araştırılan açıklamalar yapıldı. ÖSYM, 81 ilimizdeki onlarca adayın heyecanla beklediği KPSS DHBT sınavı ne zaman sorusunun cevabını duyurdu. Peki 2021 KPSS DHBT sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte sorunun cevabı...

2022 KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

DHBT NEDİR?

DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir

DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.

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