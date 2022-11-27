KPSS DHBT ya da diğer adıyla Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi bugün düzenlendi. ÖSYM, tarafından gerçekleştirilen sınav 1 saat sürdü ve 10:15'te başlayıp 11:15'te sona erdi. Söz konusu sınavın ardından ise artık sonuçların açıklanacağı tarih beklenmeye başlandı...