KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 13-14 Eylül'de KPSS için toplu taşıma bedava mı, saat kaça kadar?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2025-KPSS A Grubu) Alan Bilgisi oturumları, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Söz konusu sınavlara girecek adaylar ve öğretim görevlileri, ''KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 7 Eylül'de yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda adaylar ve öğretim görevlileri, sınav veya görevli belgelerini göstererek İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilmişti. Peki, KPSS için 13-14 Eylül'de otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay bedava mı, saat kaça kadar? İşte detaylar...
Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, üç oturum şeklinde düzenlenecek. Böylece KPSS Lisans süreci tamamlanacak. Bu hafta sonu uygulanacak Alan Bilgisi Sınavlarına katılacak olan adaylar ve öğretim görevlileri ‘’KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi?’’ sorusunu gündeme taşıdı. Sınav öncesi ve sonrasında toplu ulaşım araçlarını kullanacak olanlar resmi açıklamalara odaklandı. Peki, 13-14 Eylül’de toplu taşıma ücretsiz mi, saat kaça kadar? İşte, KPSS için hafta sonu metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, tramvay bedava mı sorusunun yanıtı.
KPSS A GRUBU ALAN BİLGİSİ SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Alan Bilgisi Oturumları 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, üç oturum şeklinde yapılacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 10.15’te,
2. Oturum 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 14.45’te,
3. Oturum 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak.
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra, öğle oturumunda ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
KPSS sınav yerlerine ulaşmak için toplu taşımadan yararlanacak adaylar, hafta sonu ulaşımın ücretsiz olup olmadığı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi.
7 Eylül Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) giren adaylar ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilmişti.
Yine aynı şekilde 13-14 Eylül tarihlerinde uygulanacak KPSS Alan Bilgisi oturumları için de toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olması bekleniyor.
Ancak KPSS günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
MARMARAY ÜCRETSİZ OLACAK MI?
Marmaray ücret tarifesi, sınav günlerinde değişmiyor.
Genellikle İBB’ye bağlı otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarında ücretsiz seyahat imkanı sunuluyor.
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
2025-KPSS A Grubu Sınavı Alan Bilgisi Oturumları için sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,
Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni 17 para, anahtarlıksız basit anahtar, görüntü alma, kayıt yapma ve kablosuz iletişim sağlama özelliği bulunmayan bir adet ulaşım kartı (veya banka kartı/kredi kartı), basit tokalı kemer, basit tel toka, lastik toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engeli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).
2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre KPSS sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.