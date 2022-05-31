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KPSS Lisans başvuru ekranı: 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve ne zaman bitecek?

24 Mayıs tarihinde başlayan KPSS linsans başvuru süreci devam ediyor. Memur olma hayaliyle sınava katılım sağlayacak olan adaylar başvurularının nasıl yapılacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzu ile KPSS başvuru tarihleri ve başvuru ücreti belli oldu. İşte, 2022 KPSS başvuru ekranı ve sınav hakkında merak edilenler…

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    KPSS Lisans başvuru ekranı: 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? KPSS başvuru tarihleri ne zaman bitiyor?

    Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru süreci devam ediyor. Memur olma hayaliyle sınava katılım sağlayacak olan adaylar “KPSS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzu ile KPSS sınav tarihleri ve ücreti netlik kazandı.  24 Mayıs tarihinde başlayan KPSS lisans başvuruları 6 Haziran tarihinde sona erecek.  Devlet bünyesinde memur olmanın hayalini kuran adaylar, başvurularını ÖSYM AİS üzerinden tamalayabilecek. İşte, 2022 KPSS Lisans başvuru ekranı…
  • 02
    KPSS Lisans başvuru ekranı: 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? KPSS başvuru tarihleri ne zaman bitiyor?

    2022 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının her bir oturumu için 115 TL, KPSS Alan Bilgisi sınavlarının her bir oturumu için 80 TL ve son olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) içinde adaylar 115 TL başvuru ücreti ödeyecek.
  • 03
    KPSS Lisans başvuru ekranı: 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? KPSS başvuru tarihleri ne zaman bitiyor?

    KPSS 2022 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
  • 04
    KPSS Lisans başvuru ekranı: 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? KPSS başvuru tarihleri ne zaman bitiyor?

    2022 KPSS NE ZAMAN?

    2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

    SINAV TARİHİ: 31.07.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
  • 05
    KPSS Lisans başvuru ekranı: 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? KPSS başvuru tarihleri ne zaman bitiyor?

    2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün

    SINAV TARİHİ: 06.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
  • 06
    KPSS Lisans başvuru ekranı: 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? KPSS başvuru tarihleri ne zaman bitiyor?

    2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün

    SINAV TARİHİ: 07.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
  • 07
    KPSS Lisans başvuru ekranı: 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? KPSS başvuru tarihleri ne zaman bitiyor?

    2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

    SINAV TARİHİ: 14.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
  • 08
    KPSS Lisans başvuru ekranı: 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? KPSS başvuru tarihleri ne zaman bitiyor?

    2022-KPSS Ön Lisans

    SINAV TARİHİ: 02.10.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022
  • 09
    KPSS Lisans başvuru ekranı: 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? KPSS başvuru tarihleri ne zaman bitiyor?

    2022-KPSS Ortaöğretim

    SINAV TARİHİ: 06.11.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022
  • 10
    KPSS Lisans başvuru ekranı: 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? KPSS başvuru tarihleri ne zaman bitiyor?

    2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

    SINAV TARİHİ: 27.11.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022

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