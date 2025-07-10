KPSS Lisansı sınavı için geri sayım başladı. Takvime göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül’de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek. 2025 ÖSYM kılavuzu doğrultusunda 26 Haziran’da başlayan KPSS Lisans başvuruları bugün sona erecek. Kamuda memur olmak isteyen ancak henüz başvurularını tamamlamamış olan lisans mezunu adaylar ‘’GY-GK, Alan Bilgisi 2025 KPSS Lisans başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, ÖSYM AİS KPSS başvuru ekranı ve ücreti…