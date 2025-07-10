KPSS Lisans başvuruları için son gün! ÖSYM ile GY-GK, Alan Bilgisi KPSS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?
KPSS başvuru sürecinde sona gelindi. 2025 ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda Kamu Personel Seçme Sınavı 2025 KPSS A Grubu başvuruları 10 Temmuz Perşembe günü sona erecek. Kamuda memur olmak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS başvuru kılavuzu adaylara yol gösterecek. Peki, GY-GK, Alan Bilgisi KPSS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak? İşte 2025 KPSS Lisans başvuru ekranı, ücreti ve sınav tarihi hakkında detaylar...
KPSS Lisansı sınavı için geri sayım başladı. Takvime göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül’de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek. 2025 ÖSYM kılavuzu doğrultusunda 26 Haziran’da başlayan KPSS Lisans başvuruları bugün sona erecek. Kamuda memur olmak isteyen ancak henüz başvurularını tamamlamamış olan lisans mezunu adaylar ‘’GY-GK, Alan Bilgisi 2025 KPSS Lisans başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, ÖSYM AİS KPSS başvuru ekranı ve ücreti…
2025 KPSS LİSANS BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN!
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takvimiyle Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre KPSS Lisans başvuruları, 10 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek.
Geç başvurular ise 23-24 Temmuz 2025 tarihlerinde alınacak.
2025 KPSS LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?
KPSS başvuru kılavuzuna göre; Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ücreti 570,00 TL, Alan Bilgisi Oturumları ücreti ise her bir oturum için 350,00 TL olarak belirlendi.
Adaylar, sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.
2025 KPSS NE ZAMAN?
2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 tarihinde,
KPSS A Grubu Alan Bilgisi 1. gün oturumu 13 Eylül 2025 tarihinde,
KPSS A Grubu 2. gün oturumu ise 14 Eylül 2025 tarihinde düzenlenecek.
Adayların tümü, 7 Eylül 2025 tarihinde yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.
2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçları, 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.