KPSS lisans sınavına giren adaylar geçtiğimiz günlerde sonuçlarını öğrendiler. Ardından ÖSYM resmi sitesinde duyuru yayınladı. Duyuruda adayların cevap kağıtlarını görebileceklerini açıkladı. KPSS Lisans Cevap Kâğıtları, Soruları ve Aday Cevapları'na nasıl erişilir?

KPSS LİSANS SINAVINA GİREN ADAYLAR CEVAP KAĞITLARINA NASIL ULAŞIR?

ÖSYM'nin resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle;

"2018- KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, ÖABT ve Alan Bilgisi oturumlarına ait) cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Ağustos 2018 tarihinde saat 15.00'den itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir."

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