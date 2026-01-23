Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ne zaman, hangi tarihte uygulanacak? 2026 KPSS lise, önlisans, lisans sınav ve başvuru tarihi

        KPSS ne zaman, hangi tarihte uygulanacak? 2026 KPSS lise, önlisans, lisans sınav ve başvuru tarihi

        Memur olmak isteyen adaylar KPSS sınav ve başvuru tarihi duyuruldu. Kamuya personel alımlarında belirleyici olan sınav için lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki milyonlarca aday hazırlıklarını hızlandırdı. Peki KPSS ne zaman, hangi tarihte uygulanacak?

        Giriş: 23.01.2026 - 17:12 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:12
        1

        ÖSYM sınav takvimine göre KPSS tarihleri belli oldu. ÖSYM AİS üzerinden yürütülecek süreçte adaylar, öğrenim düzeylerine (Lisans, Önlisans, Ortaöğretim) uygun tarihlerde işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, 2026 KPSS ne zaman?

        2

        KPSS 2026 SINAV VE BAŞVURU TARİHİ

        ÖSYM bu sene uygulanacak sınavların tarihini yayınladı. Buna göre KPSS 2026 sınav takvimi de şu şekilde;

        2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 06.09.2026

        2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün: 12.09.2026

        2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün: 13.09.2026.

        Sınav sonuçları ise 07.10.2026 tarihinde açıklanacak.

        2026-KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAV TARİHİ: 25.10.2026

        Başvuru tarihi: 27.08.2026-08.09.2026

        Sonuç tarihi: 19.11.2026

        3

        2026-KPSS ÖN LİSANS SINAV TARİHİ: 06.09.2026

        Başvuru tarihi: 29.07.2026-10.08.2026

        Sonuç tarihi: 30.10.2026

        4

        KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Sınav zamanı geldiğinde KPSS başvurusu nereden yapılır sorusu gündeme gelecektir. İşlemler tamamen dijital ortamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yürütülmektedir.

        Başvuru adımları kısaca şöyledir:

        ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM mobil uygulamasına giriş yapın.

        Giriş için T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi ya da e-Devlet şifrenizi kullanın.

        "Başvurularım" sekmesinden aktif olan KPSS sınavını seçin.

        Eğitim bilgilerinizi ve HES kodu gibi gerekli bilgileri kontrol edip onaylayın.

        Son adım olarak sınav ücretini, kılavuzda belirtilen bankalara veya ÖSYM'nin "Ödemeler" sayfasından kredi kartı ile yatırarak başvurunuzu tamamlayın.

