KPSS ne zaman, hangi tarihte uygulanacak? 2026 KPSS lise, önlisans, lisans sınav ve başvuru tarihi

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınav zamanı geldiğinde KPSS başvurusu nereden yapılır sorusu gündeme gelecektir. İşlemler tamamen dijital ortamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yürütülmektedir.

Başvuru adımları kısaca şöyledir:

ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM mobil uygulamasına giriş yapın.

Giriş için T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi ya da e-Devlet şifrenizi kullanın.

"Başvurularım" sekmesinden aktif olan KPSS sınavını seçin.

Eğitim bilgilerinizi ve HES kodu gibi gerekli bilgileri kontrol edip onaylayın.

Son adım olarak sınav ücretini, kılavuzda belirtilen bankalara veya ÖSYM'nin "Ödemeler" sayfasından kredi kartı ile yatırarak başvurunuzu tamamlayın.