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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan KPSS'nin 2021 ÖABT etabı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler bu kez 2021 KPSS ÖABT tarihine çevrildi. İşte, 2021 KPSS ÖABT hakkında merak edilen detaylar...

2021 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.

2021 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK?

KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 1 Ağustos'ta yapıldı. Sonuçlar ise ÖSYM takvimine göre 16 Eylül 2021'de erişime sunulacak.