KPSS ÖABT sınav yerleri belli oldu!
Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav yerleri erişime açıldı. 6 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan sınava kısa bir süre kala KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri gündeme geldi. İşte ÖSYM AİS ile A grubu Lisans 2023 KPSS ÖABT sınav yerleri sorgulama sayfası...
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. Sınava kısa bir süre kala ÖSYM tarafından KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav yerleri erişime açıldı. Peki, Peki, KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
KPSS ÖABT SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!
6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir
6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
2023 KPSS SINAV TAKVİMİ
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta açıklanacak.