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        Haberler Bilgi Gündem KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı PDF: KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

        KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı: KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

        KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos Pazar günü uygulandı. Sınava katılım gösteren adaylar, KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarihi araştırmaya başladı. KPSS ÖABT sorularına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifresiyle erişim sağlanabilecek. İşte 2024 KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 10:31 Güncelleme: 04.08.2024 - 10:32
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        4 Ağustos Pazar günü uygulanan KPSS ÖABT'nin ardından gözler, soru ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS ÖABT sorularının ardından adaylar, doğru ve yanlışlarını kontrol edebilecek. Peki, "KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" İşte 2024 KPSS ÖABT soruları ve cevaplarına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        KPSS ÖABT NE ZAMAN?

        KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos tarihinde saat 10:15'te uygulandı.

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        KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS ÖABT 4 Ağustos Pazar günü uygulandı. Tamamlanan sınavın ardından gözler KPSS soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihe çevrildi. KPSS ÖABT soru ve cevapları henüz yayımlandı. Konuya ilişkin bir gelişme olduğu takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        4

        KPSS 2024 LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) sınavı sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.

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