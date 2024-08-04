4 Ağustos Pazar günü uygulanan KPSS ÖABT'nin ardından gözler, soru ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS ÖABT sorularının ardından adaylar, doğru ve yanlışlarını kontrol edebilecek. Peki, "KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" İşte 2024 KPSS ÖABT soruları ve cevaplarına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...