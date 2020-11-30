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KPSS Önlisans branş sıralaması açıklandı! İşte ÖSYM KPSS Önlisans branş bazında sıralama açıklaması

KPSS önlisans branş sıralaması açıklandı. KPSS Önlisans oturumu ülke genelinde 25 Ekim 2020'de gerçekleştirildi. KPSS Ön lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler branş bazında sıralamalara çevrildi. İşte ÖSYM açıklaması ve KPSS Önlisans branş bazında sıralama sorgulama ekranı...

KPSS Önlisans branş sıralaması açıklandı! İşte ÖSYM KPSS Önlisans branş bazında sıralama açıklaması

ÖSYM Başkanı Halis Aygün KPSS branş sıralaması ile ilgili açıklamasında, ‘Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız.’ demişti ve 30 Kasım itibari ile sıralamalar erişime açıldı. KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamlar açıklandı. İşte ÖSYM sorgulama ekranı...

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI!

2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

ÖSYM KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMALARI SORGULAMA EKRANI

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR HAKKINDA TEKNİK AÇIKLAMA

KPSS ÖN LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ön Lisans adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 26 Kasım 2020 tarihinde saat 10.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.

KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

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