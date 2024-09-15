Heyecanla beklenen KPSS Ortaöğretim sınavı bugün 81 ilde ve Lefkoşa'da yapılıyor. 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu sınavda 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılacak. Sonuçların 4 Ekim'de açıklanacağı sınavda binlerce aday memur olmak için yarışacak. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, kaç soru sorulacak? İşte, detaylar...