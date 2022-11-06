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KPSS Ortaöğretim sınavında kaç net yaparsam 70 puan alırım?

Lise mezunu adaylarının katılım sağlayacağı KPSS Ortaöğretim'de 120 soruya 130 dakika süre verildi. ÖSYM temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10'unu erişime sundu. Adaylar çıkardıkları netlere göre puan hesaplaması yapmaya başladı.

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  • KPSS Ortaöğretim sınavında kaç net yaparsam 70 puan alırım? KPSS ortaöğretim puan hesaplama

    Atamalarda en az 70 puan alması gereken adaylar kaç net yapması gerektiğini merak ediyor. Soruların zorluğu ve standart sapmalara göre net ağırlıklar değişebiliyor.
  • KPSS Ortaöğretim sınavında kaç net yaparsam 70 puan alırım? KPSS ortaöğretim puan hesaplama

    70 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET YAPILMALI?

    Birçok açıktan alım yapan kamu kurumu genellikle minimum 70 puan şartı arıyor. KPSS Ortaöğretim sınavından 70 puan almak için 40 -45 net yapmak gerekiyor.
  • KPSS Ortaöğretim sınavında kaç net yaparsam 70 puan alırım? KPSS ortaöğretim puan hesaplama

    KPSS Ortaöğretim sınavından 80 puan almak için ise 67 – 72 arasında net yapmanız gerekir. 90 puan alabilmek için ise 87-92 arasında net yapılması gerekiyor.

    Genel Yetenek sınavında yapılan netler avantaj olarak sayılır. Çünkü Türkçe ve Matematik sorularından oluşan Genel Yetenek sınav netleri daha fazla puan getirebiliyor.

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