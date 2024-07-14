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        Haberler Bilgi Gündem KPSS PUAN HESAPLAMA 2024: KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS’de 70, 80, 90 puan almak için kaç net gerekiyor?

        KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?

        Bilindiği gibi, KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 14 Temmuz 2024 Pazar günü saat 10.00'da, KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu ise 14 Temmuz 2024 Pazar günü saat 14.30'da yapılacak. 14 Temmuz'da KPSS'ye girecek olanlar tarafından KPSS puan hesaplama ekranı gündemdeki yerini alacak. Peki, KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 07:24 Güncelleme: 14.07.2024 - 07:24
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        KPSS puan hesaplama ekranı, ÖSYM tarafından 14 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen 2024 KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) sınavlarının ardından araştırılmaya başlanacak. Bu kapsamda, gözler "KPSS puanı nasıl hesaplanır, 4 yanlış bir doğruyu götürür mü ve 70, 75, 80, 85, 90 puan almak için kaç net yapmak gerekir?" sorularının cevaplarına çevrildi. İşte 2024 KPSS puan hesaplama hakkında merak edilenler...

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        KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM’nin sınav takvimine göre KPSS Lisans 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

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        KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Aylar süren bekleyişin ardından sınava giren adaylar gözü sonuç tarihine çevirmiş durumda. ÖSYM takvimi ise sonuçlar için 23 Ağustos'u işaret ediyor.

        2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavların sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişebilecek.

        KPSS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        4

        SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

        ÖSYM'nin yayınladığı KPSS klavuzunda sınavın değerlendirmesinde dikkat edilecek unsurlara ilişkin bilgiler de paylaşıldı. ÖSYM klavuzunda yer alan bilgiler ise şu şekilde:

        Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

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        KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

        KPSS, puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekmektedir.

        Genel yetenek testine girilmediği takdirde, puan hesabı yapılamıyor. İlaveten, KPSS puanının hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir net olması gerekiyor.

        Sınavda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayısı 4'e bölünüyor. Çıkan sayı, doğru sayısından düşülüyor. Böylece net doğru sayısı belirlenmiş oluyor.

        Bu uygulama her iki test için de yapılıyor.

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        Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yapan biri:

        35 -12/4= 35-3=32 net

        45-6/4= 45-1,5=43,5 net

        P1 Genel yetenek %70 etkili, genel kültür %30 etkili olduğu için

        (35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40= 77,55 puan almış oluyor.

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