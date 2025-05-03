KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ve başvuruları ne zaman?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Kamuda memur olma hayali kuran adaylar için kritik öneme sahip takvim, bu yıl hangi düzeyde sınav yapılacağını da netleştirdi. KPSS lisans oturumları her yıl düzenlenirken, önlisans ve ortaöğretim oturumları sadece çift yıllarda yapılıyor. Peki, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ve başvuruları ne zaman? İşte KPSS takvimi...
Binlerce adayın merakla beklediği 2025 KPSS takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. Açıklanan takvimle birlikte, hangi eğitim düzeylerinde sınav yapılacağı da belli oldu. KPSS, bu yıl sadece lisans mezunlarına yönelik olarak uygulanacak. Önlisans ve ortaöğretim mezunları içinse bir sonraki sınav 2026 yılında gerçekleştirilecek. İşte merak edilenler...
KPSS ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir uygulanması sebebiyle bu sene gerçekleştirilmeyecek. KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim sınavlarının 2026 yılının sonbaharında düzenlenmesi bekleniyor.
KPSS TAKVİMİ 2025
2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında alınacak, sınav 7 Eylül'de düzenlenecek. Sonuçlar 10 Ekim'de duyurulacak.
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz günlerinde alınacak, sınav 13 Eylül'de gerçekleşecek ve sonuçlar da 10 Ekim'de açıklanacak.