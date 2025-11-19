KPSS sınav ve başvuru tarihi 2026: KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte, başvurular başladı mı?
KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM 2026 sınav takvimi ile birlikte KPSS lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması eylül ayında, KPSS alan bilgisi sınavı da yine eylül ayında bir hafta sonra yapılacak. Peki, KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte, başvurular hangi tarihte?
KPSS sınav tarihi açıklandı. Adaylar, sınav tarihlerini göz önünde bulundurarak hazırlıklarını planlamalı ve başvuru süreçlerini zamanında tamamlaması gerekiyor. Adaylar, bu tarihler arasında başvurularını tamamlayarak sınav süreçlerini güvence altına alabilecek. Peki KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte, başvurular başladı mı?
KPSS 2026 NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimi ile 2026 KPSS sınav tarihleri belli oldu.
2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 6 Eylül 2026
2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün: 12 Eylül 2026
2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün: 13 Eylül 2026
EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı: 19 Nisan 2026
KPSS Ön Lisans: 4 Ekim 2026
KPSS Ortaöğretim: 25 Ekim 2026
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): 1 Kasım 2026
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Tarihi: 14 Mayıs 2026
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) Sonuçları: 7 Ekim 2026
KPSS Ön Lisans Sonuç Tarihi: 30 Ekim 2026
KPSS Ortaöğretim Sonuç Tarihi: 19 Kasım 2026
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Sonucu: 25 Kasım 2026
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS lisans sınavı başvuru işlemleri 1-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
KPSS ön lisans sınavı başvuruları ise 29 Temmuz’da başlayacak ve 10 Ağustos’ta tamamlanacak.
KPSS ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında alınacak.