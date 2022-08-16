KPSS sistemi sil baştan 0:00 / 0:00

KPSS soruşturmasının uzamasının adli boyutuyla ilgili olduğu belirtilirken; Emniyet, Siber Suçlar, MASAK ve savcılık kanadında yürüyen işler olduğu, diğer taraftan YÖK’ün de soruşturmaları olduğu ifade edildi.

Yetkililer, konunun hassasiyeti nedeniyle hızlı başlayan soruşturmada aksiyon alındığını ve şüpheleri gidermek amacıyla sınavın iptal edildiğini söylediler. Sınavın iptaliyle birlikte, birçok soruyu doğru çözmüş ve hak kaybına uğramış olan gençlerimiz için bir tedbir düşünülüp düşünülmediği konusunda ise herhangi bir önlem düşünmediğini üzülerek öğrendim. “Çalışıp yine yaparlar” yaklaşımını doğru bulmadığımı baştan belirteyim. Sızmış sorulardan haber olmayan bir kişinin bile hak kaybına uğramış olması bana göre düzeltilmesi gereken bir durumdur.

BİR DAHA OLMASIN DİYE

Soruşturmayı en üst seviyede yürüten ve gelişmeleri takip eden yetkililerle yaptığım görüşmede, “Türk insanının hafızasında geçmişteki uygulamalara yönelik olumsuz bir takım veriler; adaletsizlik, eşitsizlik duygusu var. Toplumda, FETÖ’nün yol açtığı tahribatın izleri dururken, idareye olan güveni sarsacak benzer bir takım uygulamalar tekrarlamasın diye ne yapacaksınız?” sorusunu yönelttim.

Aldığım yanıt şöyle:

“Bundan sonraki süreçte, sistemi yeniden inşa edip daha sağlıklı hale getirmek için bazı çalışmalar yapılacak. Sonuçta FETÖ’nün manipüle ettiği dönemden beri oradaki sistem aynı şekilde devam ediyor. Geleceğe yönelik daha sağlıklı, daha iyi işleyen bir sistem kurmak lazım.”

“Soru havuzunu mu kast ediyorsunuz?” diye sorduğumda ise yetkililer, “FETÖ’cülerin soru çaldığı dönemden beri mevcut olan sistem üzerinden devam ediyor süreç. Bunun yenilenmesi veya değiştirilmesi gerekiyor. Kaçak sorular sızmalar olabilir; bunlarla ilgili tespit olduğunda gereği yapılıyor ancak vatandaşlarımızın da bizim de üzerinde mutabakata vardığımız konu; daha iyi bir sistem kurulması…” yanıtını verdi.

RAPOR İÇİN ADLİ SÜREÇ BEKLENECEK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görevlendirdiği Devlet Denetleme Kurulu koordinasyonunda yürüyen soruşturmada; adli sürecin bitmesi beklenecek. Kurumlardan alınacak veriler ve tespitler doğrultusunda Devlet Denetleme Kurulu öneriler içeren raporunu yazacak. Bu süreçte kurumlar arasındaki koordinasyona büyük önem veriliyor.

BÜTÜN SİSTEM DEĞİŞİYOR

Bu meseleyi ısrarla takip edeceğimi söylemiştim. Takipteyim… Sınav sisteminin değişmesi tartışmasına girmeden, soru havuzu ve KPSS soru sisteminin kökten değişeceğini şimdiden söyleyebilirim. Aldığım bilgilere göre; Devlet Denetleme Kurulu soru havuzunun sil baştan yapılmasını önerdi. ÖSYM de bu amaçla çalışmalara başladı. Ağustos ayı sonunda uzmanlar ve akademisyenler toplanıp 15-20 günlük bir kamp sonunda soru havuzunu tümden yenileyecekler.

Sızmış olma ihtimali ve kafalarda şüphe kalmaması adına havuzdaki bütün sorular değiştirilecek. Bu, KPSS sınavı için geçerli. Yani adaylar, 18 Eylül’de yeni sorularla KPSS sınavına girmiş olacak. Bu kadar kısa sürede sil baştan yeni bir soru havuzu nasıl mümkün olacak; bunu da görmüş olacağız…

SİSTEMİN GÜVENLİĞİ EN KRİTİK HUSUS

Soru havuzunun yenilenmesinin ardından bütün sistemin değiştirilmesi planlanıyor. Soru havuzu oluşturma süreçleri; soruların korunması, hafızanın nakli, bilişim ve bilgi güvenliği süreçlerinden oluşuyor. Bunun için nasıl bir sistem oluşturulacağı DDK’nın nihai raporunda yer alacak. Yeni soru havuzu oluştursanız bile soru sızmasını engelleyemiyor ve havuzun güvenliğini sağlayamıyorsanız, yeni sorular hazırlanmasının da bir anlamı kalmıyor. Belli periyotlarla soruların güncellenmesi de gerekiyor çünkü dershaneler ve yayınevleri geçmişteki sorulara bakarak öğrencileri için tahminler ve çıkabilecek soru kitapçıkları hazırlıyor. Bu arada kötü niyetli kişileri, çıkar sağlayanları ve suiistimalleri saymıyorum bile…

SINAV SİSTEMİ AYRI BİR TARTIŞMA

Yetkililer, yürütülen çalışmanın KPSS soru havuzu ve sistemi ile ilgili olduğunu ısrarla vurguluyor. Genel sınav sistemi ve mülakat konusu ise ayrı bir siyasi karar gerektiriyor. Mülakat konusunda kurumların farklı uygulamaları söz konusu olabiliyor. Kamuda en büyük alımların olduğu Sağlık Bakanlığı, mülakat olmadan KPSS sonucu ile atama yaparken, Milli Eğitim Bakanlığı da adli sicil problemi olmadığı sürece KPSS puanına göre alım yapıyor. Mülki idare alımlarında ise başka kriterlere bakıldığı için yazılı sınav yanında sözlü sınav şartı da aranıyor.

*Haberde DHA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.