KPSS skandalında yeni gelişme!

KPSS'de sınav sorularıyla ilgili soruşturmada, flaş gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece yarısına kadar bürokratlarla toplantı yaparak, soruşturmayı ve bulguları an be an takip etti; gerekli talimatları verdi.

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) müfettişleri dün kuruma giderek ilk incelemeleri yapmışlardı. Aldığım ilk bilgilere göre, müfettişler sınav sorularıyla ilgili yaptıkları incelemelerde, Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavı soruları ile KPSS sınavının soruları arasında bire bir aynı olan sorular tespit edildi. Bire bir aynı soruların yanı sıra ufak değişiklikler yapılmış benzer sorular tespit edildi. Bu gelişme üzerine DDK Başkanı Yunus Arıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirdi ve konu savcılığa intikal ettirildi.