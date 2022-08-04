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Haberler Gündem Güncel KPSS skandalında son dakika haberi: Çok sayıda benzer soru ve bire bir aynı soru tespit edildi
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KPSS skandalında yeni gelişme: Çok sayıda benzer soru ve bire bir aynı soru tespit edildi

Devlet Denetleme Kurulu müfettişlerinin dün Yediiklim Yayınevi'nde yaptığı incelemede, deneme sınavı soruları ile KPSS sınavının soruları arasında bire bir aynı olan sorular ve benzer sorular tespit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bürokratlarıyla olayı görüştü. Bülent Aydemir'in haberi...

KPSS skandalında son dakika haberi: Çok sayıda benzer soru ve bire bir aynı soru tespit edildi
KPSS skandalında yeni gelişme!
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KPSS'de sınav sorularıyla ilgili soruşturmada, flaş gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece yarısına kadar bürokratlarla toplantı yaparak, soruşturmayı ve bulguları an be an takip etti; gerekli talimatları verdi.

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) müfettişleri dün kuruma giderek ilk incelemeleri yapmışlardı. Aldığım ilk bilgilere göre, müfettişler sınav sorularıyla ilgili yaptıkları incelemelerde, Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavı soruları ile KPSS sınavının soruları arasında bire bir aynı olan sorular tespit edildi. Bire bir aynı soruların yanı sıra ufak değişiklikler yapılmış benzer sorular tespit edildi. Bu gelişme üzerine DDK Başkanı Yunus Arıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirdi ve konu savcılığa intikal ettirildi.

DDK KOORDİNE EDİYOR

Bu aşamada soruşturmanın savcılığa intikal ettirilmesi; soruşturmanın eş zamanlı yürütülmesi, kaçak olmaması, delil karartılması gerekçeleriyle yapıldı. DDK inceleme ve soruşturma konusunda tam yetkili olsa da soruşturmanın yürütülmesi konusunda savcılık ve kolluk gücüne ihtiyaç duyuluyor. Bir yetkili, “Biz, basımevini basamayız, dijital materyalleri toplayamayız. Buna yetkimiz olmadığı için savcılığın devreye alınmasını sağladık” dedi.

Şunun altını çizmek isterim; soruşturma Devlet Denetleme Kurulu koordinasyonunda yürütülüyor. Hem savcılığın, hem de YÖK’ün başlattığı soruşturmaları DDK koordine ediyor. Konunun hassasiyeti nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gece yarısına kadar bürokratlarla bu konuyla ilgili toplantı yaptı. Gelişmelerle ilgili bilgi aldı ve talimatlarını iletti.

PERSONEL DE İNCELENİYOR

Soruşturma bittiğinde, skandalın detaylarını öğrenmiş olacağız. ÖSYM’deki soruşturma sadece kopya sorular ile ilgili değil, aynı zamanda personel incelemesini de kapsıyor. Detayları aktarmaya devam edeceğim…

ARINCI: VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN

DDK Başkanı Yunus Arıncı, “KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenliğine halel gelmesine göz yumarız” diye twit attı.

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