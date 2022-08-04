DDK Başkanı Arıncı'dan KPSS açıklaması! 0:00 / 0:00

DHA / HABERTURK.COM

2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun incelenmesi için dün DDK'ye talimat vermişti. Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açtı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınlarına ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama yaptı. Polis, buralarda bulunan dijital materyallere, KPSS'ye ilişkin kitapların ve testlerin birer örneğine soruşturma çerçevesinde el koydu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı açıklamada, "2022 KPSS sorularının çalındığına, sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir" bilgisini verdi.

— Yunus ARINCI (@yunus_arinci) August 4, 2022

DDK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, sürece ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de Devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız" dedi.

SOYLU: DEVLET İŞİNİN BAŞINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KPSS soruları hakkındaki iddia için, "Bu konuyla ilgili adli soruşturma başladı. Çalışmalar sürüyor. Hem Devlet Denetleme Kurulu hem ardından Yükseköğretim Kurulu hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve talimatı ile birlikte de bizim Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Devlet işinin başında" dedi.