KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek, Alan Bilgisi sonuç tarihi: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür- Genel Yetenek 7 Eylül'de, A Grubu (Alan Bilgisi) 13 Eylül'de, A Grubu (Alan Bilgisi) son oturumu 14 Eylül tarihinde uygulandı. Belirtilen tarihlerde sınava katılım gösteren memur adayları, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından KPSS sonuçları, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Peki, "KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek, Alan Bilgisi sonuç tarihi: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
KPSS sonuçları için geri sayım başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının ardından Alan Bilgisi üç oturumda sona erdi. Soru ve cevap anahtarının yayınlanmasının ardından adaylar, doğru ve yanlışlarını ÖSYM üzerinden sorgulayabildi. KPSS sonuçları için ise gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek, Alan Bilgisi sonuçları açıklandı mı?" İşte detaylar...
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları, Genel Kültür ve Genel Yetenek sınav sonucu ile beraber 10 Ekim günü ilan edilecek Adaylar, sonuçları T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Açıklanacak sonuçlarla birlikte puan dağılımları ve adayların tercih süreci için gerekli veriler de paylaşılacak. KPSS A Grubu sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren 2 yıl geçerli olacak. 2027-KPSS A Grubu sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.
KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir
KPSS SORULARI CEVAPLARI YAYINLANDI
Sınava katılan adaylar ise soru kitapçıklarının tamamına 14 Eylül 2025 saat 16.00’dan itibaren ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabilecek. Kitapçıkların erişime açık kalma süresi 24 Eylül 2025 saat 23.59’da sona erecek.