KPSS sonuçları için geri sayım başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının ardından Alan Bilgisi üç oturumda sona erdi. Soru ve cevap anahtarının yayınlanmasının ardından adaylar, doğru ve yanlışlarını ÖSYM üzerinden sorgulayabildi. KPSS sonuçları için ise gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek, Alan Bilgisi sonuçları açıklandı mı?" İşte detaylar...