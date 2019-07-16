KPSS soru ve cevapları 2019 ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den açıklama geldi m

KPSS soru ve cevapları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 14 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı binlerce devlet memuru olmak isteyen vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Gözler şimdi KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihte. İşte ÖSYM'den KPSS sonuçlarıyla ilgili açıklama...

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019

KPSS soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. Ancak önümüzdeki günlerde soru ve cevap anahtarların ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Adaylar, ÖSYM KPSS soru ve cevapları yayımlandığı andan itibaren sayfamız üzerinden soru ve cevaplara ulaşabilecekler.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM'nin verdiği tarihe göre 29 Ağustos'ta açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre içinde yeni sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli sayılacak.